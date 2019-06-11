لاعب فياريال يقترب من البريميرليج

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ​وست هام​ الانكليزي قريب من التعاقد مع بابلو فورنالس لاعب وسط ​فياريال​ مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.



من جهته، طلب فريق ​الدوري الاسباني​ 31 مليون جنيه إسترليني مقابل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، الذي سجل خمسة أهداف وصنع ثلاثة تمريرات حاسمة في جميع المسابقات في الموسم الماضي.



فورنالس الذي كان محط اهتمام المدرب مانويل ​بيليغريني​ لأول مرة في كانون الثاني، شارك مرتين مع المنتخب الاسباني، وانتقل إلى فياريال من ملقا في عام 2017.



ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية فإن فورنالس قريبًا للغاية من اللعب لوست هام الإنجليزي خلال الموسم المقبل في ظل الرغبة الكبيرة من مانويل بيليجريني في ضم اللاعب.



وأشارت الصحيفة إلى أن الهامرز سيدفعون ما يقارب ال27 مليون يورو لنادي فياريال نظير خدمات فورنالس، والذي كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى نابولي الإيطالي.



وخاض فورنالس 61 مباراة في الليجا مع فياريال سجل خلالها أربعة أهداف.