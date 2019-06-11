سفيان فيغولي لاعب منتخب الجزائر: نسعى للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية

قال لاعب خط الوسط الجزائري سفيان فيغولي إن منتخب بلاده يسعى للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وأضاف لاعب جلطة سراي التركي -في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الثلاثاء- أن "محاربو الصحراء" جاهزون لتقديم كل ما لديهم في العرس الأفريقي من أجل تتويج ثان باللقب القاري بعد تحقيقه في 1990.

وتابع فيغولي: "أنا مقتنع بأن المجموعة مستعدة، وأشعر بأن الجميع يرغب بتقديم أفضل ما لديه خلال كأس أفريقيا، والآن، أهم شيء هو الانتصار في أول مباراة أمام كينيا"، مضيفا: "اللقاء الأول بالمجموعة يكون من المهم دائما الفوز به لبدء المنافسة، وعلى أي حال، سنأخذ كل مباراة تلو الأخرى، ولا نخشى أحدا، ونحن جادون بشأن العودة لبلادنا بالكأس".

وأوضح الدولي الجزائري أن قائمة منتخب الخضر تضم أفضل 23 لاعبا جزائريا ومن أصحاب المستوى العالي، مشيرا إلى أن الضغط والمنافسة أمران إيجابيان.

ومن المقرر أن تخوض الجزائر مساء اليوم مباراة ودية أمام منتخب بوروندي وأخرى يوم السبت القادم أمام مالي، وذلك استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية، التي تستهل مشوارها بها في المجموعة الثالثة أمام كينيا ثم السنغال ثم تنزانيا.

