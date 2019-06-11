رحيل نجم ريال مدريد إلى الدورى التركى

كشفت تقارير صحف تركية، عن وجود مفاوضات بين نادي فنربخشة ومهاجم ​ريال مدريد​، لتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.



وأشارت صحيفة "Fanatik" التركية، إلى إن وكلاء ​ماريانو دياز​ مهاجم النادي الملكي قد تواصلوا مع مسؤولين في النادي التركي لمناقشة الصفقة.



وعلى الرغم من رغبته في الاستمرار داخل الميرينغي والقتال على مركزه، الا ان تعاقد النادي الملكي مع الصربي لوكا يوفيتش سيُقلل من فرصة مشاركته مع الفريق في الفترة المقبلة.



ولم ينجح دياز في فرض اسمه على التشكيلة الأساسية لريال مدريد، نظرًا للإصابات العديدة التي تعرض لها على مدار الموسم.



وكشفت تقارير إسبانية عن أبرز اللاعبين المحتمل مغادرتهم للنادي الملكي وهم: كيلور نافاس، جاريث بيل، إيسكو، داني سيبايوس، ماركوس لورينتي، جيمس رودريجيز، ماتيو كوفاسيتش ماريانو دياز، ناتشو فرنانديز.



وأوضحت الصحيفة البريطانية "ديلي ميرور" في تقرير لها أن ريال مدريد بحاجة الى 270 مليون جنيه إسترليني من بيع اللاعبين الحاليين، من أجل الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف وعدم استقبال أي عقوبة من الفيفا.