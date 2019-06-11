الطلاق في إسرائيل.. ارتفاع المعدل في تل أبيب لـ17%.. والقدس تنخفض بنسبة 7%

كشفت المحكمة الحاخامية لدى الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع نسبة الطلاق داخل إسرائيل لعام 2018، حسبما نشرت صحيفة "جلوبس" المحلق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.



وأكدت، في تقريرها السنوي، أن هناك زيادة بنسبة 5% في عدد حالات الطلاق داخل إسرائيل مقارنة بالعام 2017، إذ سجلت 11145 حالة طلاق في 2018، بينما سجلت 10661 حالة خلال عام 2017.



وسلط التقرير الضوء على الحياة الاجتماعية لأسر المستوطنين الإسرائليين، موضحةً أن هناك 95825 قضية تم رفعها لدى المحاكم الحاخامية عام 2018، مقارنة بـ95 ألف قضية لعام 2017، وذلك بسبب وجود "صراعات عاطفية" تؤثر على وحدة الأسرة.



وأوضحت أنه تم رفع 1024 قضبة طلاق، و6268 طلبا للموافقة على اتفاق الطلاق، بالإضافة إلى 8577 طلبا لتسوية النزاعات بين الزوجين، و3000 قضية للمطالبة بالنفقة، ونحو 1500 مطالبة تتعلق بتوزيع الممتلكات، وحوالي 2000 دعوى تتعلق بحضانة الأطفال، و1000 قضية تم معالجتها تتعلق بمسائل الأبوة.



ونظرت المحكمة الحاخامية في 1273 ملفا للميراث وطلبات الحصول على الميراث، و3500 ملفا لتوضبح حكم اليهودية في منازعات خاصة بالميراث.



وسجلت تل أبيب ارتفاعا في حالات الطلاق بنسبة 16% إذ سجلت 750 حالة خلال 2018، فيما ارتفع معدل الطلاق في مدينة أسدود المحتلة بنسبة 18%، إذ سجلت 398 حالة في 2018، مقارنة بـ338 حالة خلال عام 2017، وكذلك سجلت مدينة بئر السبع النسبة ذاتها، وشهدت 387 حالة عام 2018، مقارنة بـ316 في 2017.



في بني براك، كانت هناك زيادة بنسبة 20 ٪ في عدد حالات الطلاق، من 151 حالة طلاق في عام 2017 إلى 181 في عام 2018، وسجلت مدينتي "نيس زيونا"، و"جعفات زئيف" ارتفاعا بنسبة 54%.



وكذلك، سجلت مدينة بني براك زيادة بنسبة 20% في حالات الطلاق، فشهدت 181 حالة عام 2018، مقابل 151 حالة عام 2017، وكذلك ارتفع المعدل في مدينة "جيدرا" بنسبة 86%، إذ سجلت 52 حالة طلاق في 2018 مقارنة بـ28 حالة في 2017.



وسجلت القدس المحتلة انخفاضا في حالات الطلاق بنسبة 7%، إذ شهدت 733 حالة في عام 2018، وهو أقل من عام 2017.