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رياضة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:14 م

الهلال السعودى يستعد للموسم الجديد بمعسكر خارجى فى النمسا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2662568

يواصل مسئولو نادي الهلال السعودي التحرك من أجل حسم ملف المعسكر الإعدادى للفريق الأول، استعدادًا للموسم الجديد 2019 - 2020.

إدارة الهلال قررت خوض الفريق الأول معسكرًا خارجيًا في النمسا، لتجهيز لاعبيه للموسم المقبل.

ويفاضل الهلاليون بين ثلاث مدن في النمسا لاستضافة معسكر الفريق السعودى، وهي لينز وسالزبورج وزيفيلد.

وكلفت الإدارة، سعود كريرى، مدير الكرة الجديد، بالسفر للنمسا وحسم ملف المعسكر والترتيبات وإقامة الفريق.

يذكر أن الهلال قرر بدء معسكره الخارجى فى النمسا يوم 4 يوليو المقبل، على أن تنتهى إجازة اللاعبين يوم 27 يونيو الجاري.

ويسعى الهلال من خلال معسكره الخارجى للاستعداد الجيد لبطولة دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى الاستحقاقات المحلية.

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