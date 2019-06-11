مشاهير يحطمون الأرقام القياسية على "إنستجرام"

نشر خبراء منصة Hype Auditor الإلكترونية قائمة بالمشاهير الذين يتمتعون بأكبر شعبية على صفحات تطبيق "إنستجرام".



وأشارت إحصائيات الخبراء إلى أن الممثلة والمغنية الأمريكية سيلينا جوميز لديها أكبر عدد من الإعجابات على صورها المنشورة على إنستجرام، بـ 4.6 مليون إعجاب، وأن 14% من معجبيها على الموقع هم من سكان الهند.



وفي المرتبة الثانية من التصنيف حلت، كايلي جينر، التي تصنف كأصغر مليارديرة شابة في العام، حيث وصل عدد متابعيها على "إنستجرام" إلى 137 مليون متابع، وعدد الإعجابات التي وضعوها على صورها هناك 3.6 مليون إعجاب.



وثالثا حل لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، الذي وصل عدد الإعجابات على صوره في "إنستجرام" إلى 2.8 مليون إعجاب.



ورابعا حل لاعب الكرة الشهير ليونيل ميسي بـ2.4 مليون إعجاب، وتلته المطربة العالمية بيونسيه بـ2.3 مليون إعجاب.