شيكابالا يفتح ملف عودته للزمالك

شهدت الآونة الأخيرة مطالبة محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي انتهت إعارته لنادي أبولون سميرني اليوناني لمسؤولي القلعة البيضاء تحديد مصيره مع الفريق فى الموسم الجديد.



يأتي طلب اللاعب بعد دخول شيكابالا ضمن اهتمامات مسؤولي نادي المقاصة للانتقال إلى الفريق بداية من الموسم المقبل، يأتي ذلك في ظل تولي أحمد حسام ميدو الإدارة الفنية للفريق الفيومي في الموسم المقبل، ورغبته في الاستعانة باللاعب في الفريق.



ولم يحسم شيكابالا موقفه من العروض المحلية التي تلقاها لحين وضوح الرؤية بالنسبة له من العودة إلى الزمالك من عدمه في الفترة المقبلة



وفي وقت سابق قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد لمصر للمقاصة إنه "مستعد لإعادة شيكابالا كأفضل لاعب في مصر".



وتحدث ميدو عن احتمالية ضم الفريق الفيومي لمحمود عبد الرازق نجم الزمالك الذي عاد من إعارة في أبولون اليوناني، وقال: "مستعد لكي أعيد شيكابالا كأفضل لاعب في مصر مثلما حدث في الإسماعيلي من قبل، ولكن القرار يظل في يد مجلس إدارة مصر للمقاصة".



