بحضور السقا.. وصلة رقص لـ«رانيا يوسف» في حفل تخرج ابنتها

عبرت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بتخرج ابنتها وحصولها على الشهادة الجامعية.\



واحتفلت "رانيا" مع ابنتها أثناء حفل التخرج، لتقوم بتأدية وصلة رقص بمناسبة تخرج ابنتها من التعليم الجامعي.



وظهر في الحفل الفنان أحمد السقا بطل مسلسل "ولد الغلابة" الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة بين المشاهدين.



يذكر أن الفنانة رانيا يوسف انتهت من تصوير دورها من مسلسل "ممكلة أبليس" الذي تقوم فيه بدور البطولة بجانب كل من غادة عادل وإيمان العاصي وسلوى خطاب وأحمد داود.



وكان من المقرر عرض المسلسل داخل السباق الرمضاني المنقضي إلا أن تأخر تصوير بعض حلقاته أضطرت صناع العمل إلى تأجيله لبعد عيد الفطر.



وتدور قصة المسلسل في إحدى الحارات الشعبية المصرية المعاصرة، والتي تسمى (حارة حدوقة). شاهد من هنا

