تسمم جماعي بمبيد حشري في الدقهلية

تعرض 17 شخصًا، بقرية المظارة، التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، للإصابة بتسمم جماعي، نتيجة استنشاقهم مبيدا حشريا أثناء رش محصول الذرة.



تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، صباح اليوم، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز ميت سلسيل، من مستشفى ميت سلسيل المركزى، بوصول 17 شخصًا من قرية المظارة، التابعة لدائرة المركز، مصابين بتسمم ووجود آثار إعياء وقيء مستمر.



وتبين إصابة الحالات الواردة بحالة تسمم جماعي نتيجة استنشاقهم مبيدا حشريا ساما أثناء رش محصول الذرة بإحدى الأراضي الزراعية، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم، وحالتهم الآن مطمئنة، وليست حرجة، كما أشيع في بداية الأمر.