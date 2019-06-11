دبلوماسي روسي: أوكرانيا تظل طرفا في معاهدة عدم الانتشار النووي

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف "إن أوكرانيا ستبقى طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حتى بعد وقف العمل بمعاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى".



وأضاف ريابكوف، خلال كلمة له أمام منتدى (قراءات بريماكوف)، اليوم الثلاثاء بموسكو: " بالرغم من تعليق معاهدة التخلص من الأسلحة المتوسطة وقصيرة المدى، فإن أوكرانيا ستبقى طرفا في معاهدة عدم الانتشار النووي".



وتابع:" أن التصريحات غير المسئولة حول إعادة بناء ترسانة الأسلحة النووية في أوكرانيا يمثل تعديا على أحد الأسس الأساسية للنظام العالمي الحديث".



وكان بعض الساسة الأوكرانيين قد تحدثوا في وقت سابق عن ضرورة امتلاك أوكرانيا للسلاح النووي، علما بأن كييف تخلصت من ترسانتها النووية السوفيتية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي مقابل ضمانات أمنية من قبل روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك بموجب اتفاقية بودابست في فبراير عام 1994.