إنقاذ قارب صيد شمالي انجرف عند الحدود مع كوريا الجنوبية

انجرف قارب صيد كوري شمالي في المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية قبالة الساحل الشرقي، اليوم الثلاثاء وأعيد لبلاده في عملية إنسانية، وفقًا لما ذكره المسئولون في هيئة الأركان المشتركة في سول.



ورصدت سفينة بحرية كورية جنوبية القارب، الذي يحمل على متنه 6 أشخاص، في المياه على بعد حوالي 5 كيلومترات جنوب خط الحدود الشمالي في البحر الشرقي- الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين، أي حوالي 161 كم شمال شرق مدينة سوكشو الساحلية التي تقع شرق البلاد، حوالي الساعة 1:15 مساءً، بعد انجرافه بسبب مشكلة في المحرك، وفقا لهيئة الأركان.



وتم إنقاذ القارب وإعادته إلى الوطن، خاصة أن جميع أفراد الطاقم على متن السفينة أعربوا عن عزمهم على العودة إلى الوطن، كما طلبت كوريا الشمالية مساعدتهم عبر خط الاتصال العسكري بين الكوريتين.



وأضافت هيئة الأركان أن الجيش الكوري الجنوبي سحب القارب وأرسله إلى الشمال في حوالي الساعة 7:08 مساءً.