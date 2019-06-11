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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:02 م

إيران: خامنئي يعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء الياباني في طهران

علي خامنئي
علي خامنئي
منار أحمد
dostor.org/2662535

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعي اليوم الثلاثاء، إن المرشد الإيراني علي خامنئي، سيعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال زيارته التي تستغرق يومين في العاصمة اليرانية طهران.

ووفقًا لوكالة مهر الايرانية، قال ربيعي هذه الرحلة تتم في إطار العلاقات التقليدية طويلة الأمد بين البلدين إيران واليابان وتهدف إلى توسيع العلاقات الثنائية وتنمية الحوار الثنائي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي إشارة إلى أن الزيارة تتم بناءً على دعوة رسمية من الرئيس روحاني، وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء "خلال زيارته التي تستمر يومين إلى طهران يومي الأربعاء والخميس سيعقد رئيس الوزراء الياباني اجتماعًا مع خامنئي، ثورة بالإضافة إلى إجراء محادثات مع الرئيس الايراني حسن روحاني.

وستكون هذه أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى طهران خلال الأربعين سنة الماضية بعد الثورة الإسلامية عام 1979 في إيران.

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