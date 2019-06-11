القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
09:32 م

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة
08:42 م

الدبلوماسي جمال بيومي: بريطانيا تفكر في حظر «الإخوان» (حوار)
08:41 م

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط
سياسي
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:02 م

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون تمويل هيئة العلوم والتكنولوجيا

الدكتور علي عبدالعال،
الدكتور علي عبدالعال،
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
dostor.org/2662534

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وبصفة نهائية، على مشروع قانون تمويل هيئة العلوم والتكنولوجيا.

وقال "عبدالعال" إنه من المشاريع العادية، ولكن الأحوط يتم الموافقة بثلثي الأعضاء، وجاءت الموافقة وقوفًا من قبل الأعضاء.

ويأتى مشروع قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار استكمالًا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة فى السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثى للجامعات والمراكز البحثية لعدة أسباب، في مقدمتها أن الصندوق يتم تمويله من الباب السادس فقط، الأمر الذى أدى إلى إعاقة صرف مكافآت العاملين لشهور طويلة نظرًا لروتين الصرف من هذا الباب الذى يتطلب موافقات إضافية من وزارتى التخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمى ومقرها محافظة القاهرة، ومنحها الحق فى إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.

ويهدف مشروع القانون إنشاء الهيئة هو تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث.

وحدد مشروع القانون اختصاصات وصلاحيات الهيئة وهى تمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية وتشجيع الاستفادة بنتائجه، والاشتراك فى وضع الخطة العامة للدولة، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الدورة الكاملة للبحث العلمى وتطوير المنتجات، ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية، واستغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئة، وتمويل سفر الباحثين إلى الخارج، وإدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى، والاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، والتعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعة

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات

منذ حوالي 14 ساعة

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب

منذ أقل من شهرين

النواب يوافق نهائيًا على المواد التى تدعم زيادة نسبة المرأة في البرلمان

منذ أقل من شهرين

رئيس النواب: إسكات المعارضة في البرلمان "غير مقبول"

منذ شهرين

"عبدالعال": لا توريث أو تأبيد فى مدد الرئاسة بتعديلات الدستور

منذ 3 شهر

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

الآن

برقم جلوسك.. تعرف علي نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الإحصاء: استيراد لعب أطفال وطعام حيوانات بـ 35.8 مليون دولار

حُضن وسيلفي وطلب زواج.. رحلة محمد صلاح مع الجميلات

قبل الإعلان الرسمي.. التفاصيل الكاملة لمؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة

ads
الأكثر قراءة

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

أجيرى يعلن قائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا

تفاصيل سقوط طالب من الدور العلوى فى البحيرة: "اختل توازنه"

ألبومات الصور

مباراة بين ميدو وايتو

رئيس الوزراء في جولة تفقدية جديدة لإستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا

مؤتمر اتصالات بحضور صامويل إيتو وميدو

افتتاح بنالي القاهرة بعد توقف 8 سنوات

رياضة

لاعب كرة قدم محترف يحدد موعد وفاته ويوجه دعوة عامة

رافاييل بينيتيز يقترب من تدريب تشيلسي

برسبوليس الإيراني يدفع 679 ألف دولار نقدا لمديره الفني ايفانكوفيتش في حقيبة سفر

نجم الساعة

الريال قادم.. ماذا ينتظر الساحر البلجيكى هازارد بعد انضمامه إلى «قلعة البرنابيو»؟

الأكثر قراءة

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

أجيرى يعلن قائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا

تفاصيل سقوط طالب من الدور العلوى فى البحيرة: "اختل توازنه"

الرئيس نيوز

النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون المخدرات بشأن المواد المستحدثة

قبل التصويت البرلماني: ملاحظات مجلس الدولة على قانون "الدستورية العليا"

النواب: الجميع وافق على تعديلات قوانين الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية

تعويذة "الهباداباديم" تثير المصريين على تويتر

الجزائر: التحقيق مع 45 متهماً بينهم مسؤولون كبار بسبب طحكوت

كشكول

غازي: نسبة النجاح في العينة العشوائية للغة العربية تجاوزت ٩٠ ٪؜

"تعليم مطروح": تطلق مراجعة ليلة الامتحان للغة الأنجليزية للثانوية العامة

بالاسم ورقم الجلوس.. كشكول ينشر نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

ننشر نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

للأمهات.. كيف تحصلي على شعر ناعم لطفلك؟

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

تجربة يابانية "بشرية-حيوانية" تثير جدلًا كبيرًا!

بطريقته الخاصة.. "واتس آب" يبدأ حماية الصور الشخصية

دراسة: الشركات الألمانية الكبرى تنمو أبطأ من منافسيها الدوليين

الصحة

دراسة: الفطر علاج سحرى للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎