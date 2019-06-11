الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة ضد المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك، وآخرها اقتحام الحرم من قبل وزير الزراعة الإسرائيلي وعدد من المستوطنين صباح اليوم.



وحذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين سفيان القضاة- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية- من عواقب هذه التصرفات الاستفزازية التي تشكل خرقًا للقانون الدولي وتزيد التوتر.



وطالب إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف كل ممارساتها الاستفزازية واعتداءاتها على المقدسات فورًا، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وكذلك احترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس بصفتها الجهة القانونية الحصرية المسئولة عن إدارة شئون الحرم كافة بموجب القانون الدولي.



وكانت وزارة الأوقاف الفلسطينية قد رصدت الانتهاكات الإسرائيلية وتدنيس الأقصى خلال شهر مايو الماضي، قائلة في تقريرها الشهري: "إن سلطات الاحتلال صعّدت من إجراءاتها وتدابيرها التعسفية في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر مايو الماضي".



وأشار التقرير إلى حصار الاحتلال المسجد المبارك، وإلى الإجراءات الأمنية المشددة على الحواجز المؤدية إليه، ووجود عناصره الشرطية بكثافة على بواباته، ناهيك عن سياسة تحديد الأعمار ومزاجية الاحتلال بمن يسمح له بالدخول والوصول إليه في شهر رمضان المبارك.



وأوضحت الوزارة أن الاحتلال دنّس وانتهك المسجد الأقصى أكثر من 30 مرةً، ومنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 42 وقتًا، وأن مجمل الاعتداءات على المسجدين الأقصى والإبراهيمي وعلى باقي المساجد وعلى الحراس والإبعادات والاعتداءات على المقابر بلغت في مجملها أكثر من 90 اعتداءً.



كما شهد شهر مايو الماضي جملة من الاعتداءات وحالات الطرد طالت المعتكفين داخل الأقصى، وتدنيسه واقتحامه من قبل سوائب المستوطنين وجنود الاحتلال.



ورصد التقرير قيام رئيس وزراء الاحتلال بتدنيس باحة حائط البراق وتأديته طقوسًا تلمودية في المكان، وسط حراسات وإجراءات أمنية مشددة، وقيام المتطرف على رأس مجموعة من غلاة التطرف باقتحام المسجد الأقصى وسط تلقيهم شروحات تلمودية.