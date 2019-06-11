صراع قوى بين أندية الكويت بسبب طلال جازع

أشعل اللاعب طلال جازع متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت الكويتي الصراع بين أندية دوري فيفا على الظفر بخدماته.



وتلقى طلال جازع، لاعب خط وسط الكويت، عروضًا قوية من كبار أندية دوري "فيفا"، للتعاقد معه في الموسم المقبل.



وجاءت أبرز العروض من ناديي العربي وكاظمة اللذين يرغبان بقوة في الاستفادة من خدمات موهبة اللاعب وضمه من العميد هذا الصيف.



إلا أن إدارة بطل الدوري الكويتي أنهت أحلام الأندية المحلية في ضم اللاعب، حيث تم رفض جميع العروض والتمسك باللاعب لحاجة الفريق لجهوده في الموسم الجديد.



يذكر أن الكويت كان قد حسم أولى صفقاته للمحترفين الأجانب، بالتوقيع مع الدولي السوري عمرو الميداني، مدافع فريق بيراميدز المصري.