إحالة فتاة للجنح بتهمة التحريض على الفسق في العجوزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، الثلاثاء، إحالة فتاة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامها بالتحريض على الفسق بدائرة قسم شرطة العجوزة.



تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب، يفيد بنشر "د.م" الفسق والفجور من خلال عملها في الدعارة، وتواجدها بشكل مستمر في أحد الكافيهات الشهيرة بالعجوزة.



على الفور أجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، التحريات حول المتهمة، وتبين أنها فتاة في الثلاثينات من عمرها تتواجد بشكل دائم داخل أحد الكافيهات الشهيرة بالعجوزة، حيث تقوم بالرقص والتمايل على أنغام الموسيقى بهدف عرض جسدها على راغبي المتعة الحرام، وتمكنوا من ضبطها، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.