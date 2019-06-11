استقرار سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة بمصر، وذلك بعد موجة من التراجعات شهدتها العملة الخضراء خلال الفترة الأخيرة والتي بلغت 112 قرشًا منذ بداية العام الحالي.



وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر اليوم 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع، واستقر سعره في البنك التجاري الدولي ليسجل 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.



في حين تراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بمقدار قرشين ليسجل 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع، واستقر في بنك الإسكندرية عند 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلي اليوناني 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.