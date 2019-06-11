انتعاش قطاع البناء يحفز نمو الحرف اليدوية في ألمانيا

حقق قطاع الحرف اليدوية نشاطا جيدا في بداية هذا العام، بسبب انتعاش قطاع البناء في ألمانيا.



وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية اليوم الثلاثاء، أن حجم معاملات قطاع الحرف اليدوية ارتفع في الربع الأول من هذا العام بنسبة 4ر6%.



وبحسب البيانات الأولية ارتفع عدد العمالة في هذا القطاع نهاية مارس الماضي نسبيا مقارنة بنفس الشهر عام 2018.



وكانت الزيادة ملحوظة بشكل خاص بالنسبة للحرف في قطاع البناء، حيث ارتفع حجم معاملاتها بنسبة 14%.



ويتوقع الاتحاد الألماني للحرف نموا في إيرادات القطاع بنسبة 4% هذا العام.



وبحسب بيانات الاتحاد، يشمل قطاع الحرف الإنشاءات والإلكترونيات والأعمال المعدنية والخشبية والبلاستيكية والمنسوجات والطعام والصحة والعناية الشخصية، فضلا عن قطاع المواد الكيميائية والتنظيف وتصميم الجرافيك.