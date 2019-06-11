60 مليون جنيه لتوسعة طريق "باريسالأربعين" بالوادي الجديد

قالت مديرة فرع الهيئة العامة للطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، المهندسة ميرفت إبراهيم شحاته، إنه تم تخصيص 60 مليون جنيه لتنفيذ مشروع توسعة طريق "باريس – درب الأربعين".



وأضافت شحاته - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم تجهيز موقع المشروع الذي يبدأ من منطقة الكيلو 55 وحتى منطقة الكيلو 75 من طريق باريس – درب الأربعين، بإجمالي أطوال يبلغ 20 كيلومترا، مشيرة إلى أن المشروع تم إسناده للشركات المنفذة، وسيبدأ التنفيذ على أرض الواقع أول شهر أغسطس القادم، لينتهي خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ.



وقد أكد مدير الإدارة الزراعية بمركز باريس فى محافظة الوادى الجديد، المهندس سمير عبد اللطيف،مساء الاحد الماضي، القضاء تماما على تجمعات وأسراب الجراد بمناطق الأربعين والثمانين جنوب باريس والتي وصلت من السودان خلال الأسبوع الماضي.