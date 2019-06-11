فتح التقديم لبرنامج تدريب الشباب على الـ"حرف الكهرباء" بالوادي

أعلن مدير عام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد أحمد طليب، فتح باب التقديم أمام شباب الخريجين، لتدريبهم على أعمال الكهرباء ضمن برنامج التدريب على الحرف الذي أطلقه محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.



وقال طليب - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن مدة التدريب ثلاثة أشهر تبدأ من الأول من يوليو المقبل وحتى الأول من أكتوبر القادم، مشيرا إلى أنه سيتم تلقى طلبات التقديم طوال هذا الشهر، وأن التدريب مجاني وسيتم بأحد أماكن العمل الميدانية التي تنفذها المحافظة، بهدف إكساب الشباب الخبرة وتنمية مهاراتهم.

وأضاف أن المتدرب سيحصل في نهاية الدورة على شهادة من القوي العاملة ستؤهله للعمل في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى أن هناك أولوية لحاملي هذه الشهادات في السفر للدول العربية في حال طلب عمالة ماهرة.



وأوضح أن شروط الالتحاق تتضمن صورة البطاقة، والمؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد، وأن يكون سن المتقدم من 18 عاما وحتى 45 عاما.. مشيرا إلى أن التقديم يتم من خلال مكاتب العمل المنتشرة بمراكز المحافظة أو المديرية.

