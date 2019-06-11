مصرع 16 شخصًا وفقدان 12 آخرين بسبب الفيضانات جنوب الصين

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، مصرع 16 شخصًا وفقدان 12 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات جنوب البلاد.



وذكرت سلطات منطقة قوانغتشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين- في بيان- أن الأمطار الغزيرة التي استمرت أسبوعًا تسببت في فيضانات في ست مدن و32 مقاطعة، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وفقدان 11 وتضرر 360 ألفًا آخرين، مع انهيار وتضرر 1300 منزل وإجلاء 17 ألفا من مساكنهم.



وأشارت سلطات مقاطعة قوانغدونغ المجاورة إلى مقتل سبعة أشخاص وفقدان شخص واحد، مع تضرر أكثر من 110 آلاف شخص و956 منزلًا.



وكانت أعلنت سلطات مقاطعة جيانجشى شرقى الصين عن تضرر أكثر من مليون و400 ألف شخص بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة فى المقاطعة، فضلا عن إجلاء 135 ألف شخص، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة نحو 65ر2 مليار يوان (383 مليون دولار أمريكى).



وذكرت سلطات المقاطعة أن هطول الأمطار الغزيرة، المستمر منذ يوم الخميس الماضى، أدى إلى غمر مياه الفيضانات تسعة مدن بالمقاطعة، مع تضرر أكثر من 110 آلاف هكتار من المحاصيل، وانهيار 715 منزلا، وتضرر 313 منزلا آخر.