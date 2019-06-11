مدبولي: لن نسمح بأي تلاعب في الأسواق

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإعلان عن أسعار السلع للمنتجات المختلفة، ووضع ملصقات على كل سلعة تتضمن السعر وكافة المواصفات والبيانات الضرورية للمستهلك، مؤكدًا أن هذه مسألة هامة، ولابد أن تكون هناك حملات تفتيش على ذلك، من مباحث التموين والجهات الرقابية المختلفة، لضبط الأسواق، قائلًا: لن نسمح بأي تلاعب في الأسواق.



جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة موقف توافر السلع بالأسواق والأسعار، بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء ايهاب المحمدي ممثلًا عن جهاز الخدمة الوطنية، ومسئولي بعض الجهات.



يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة وخطتها للحفاظ على توافر السلع الأساسية للمواطنين والحد من عمليات الاستغلال والاحتكار التي شهدها السوق المصري خلال الفترة الماضية.