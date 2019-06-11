كاتدرائية نوتردام تحتفل السبت بأول قدّاس بعد الحريق

تحتفل كاتدرائية نوتردام في باريس بقدّاس غير مفتوح أمام العموم، مساء السبت، بعد شهرين على الحريق الذي حلّ بها، وفق ما أعلنت إيبارشية باريس الثلاثاء.



وقالت الإيبارشية إنّ القدّاس سيرأسه أسقف باريس، المطران ميشيل أوبوتي، وسيقام على أحد مذابح الكاتدرائية "بحضور عدد محدود من الأشخاص، لأسباب أمنية واضحة"، وسيشارك فيه عشرون شخصا فقط، بينهم رهبان وكهنة الكاتدرائية.



وتضرر جزء كبير من الكاتدرائية التي تمثّل رمزًا في قلب العاصمة الفرنسية، إثر تعرضها لحريق في 15 أبريل.



وسيكون قدّاس السبت الأول منذ وقوع الحريق، وسيصادف تاريخه في 16 يونيو، ذكرى تكريس مذبح الكاتدرائية.



وأشار المصدر نفسه إلى أنّ "قناة تليفزيونية ستنقل" القدّاس بما "يتيح للمسيحيين المشاركة"، وقالت الإيبارشية إنّ "المطران أوبوتي يريد أن يعلن للكاثوليك أنّ الكاتدرائية هي مكان عبادة".



في غضون ذلك، تنتظر الإيبارشية إعطاء السلطات الضوء الأخضر، "سينظر فى الاحتفال بصلاة المساء" فيها.



كذلك يمكن، في حال الحصول على هذا الإذن، وضع مزار مريمي في الباحة للحجاج والكهنة، يؤوي تحت خيمة تمثالا لمريم العذراء.