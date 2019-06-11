القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
09:32 م

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة
08:42 م

الدبلوماسي جمال بيومي: بريطانيا تفكر في حظر «الإخوان» (حوار)
08:41 م

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط
07:30 م

تحيا «السنجلة».. 10 أسباب تدفع المرأة للانفصال عن شريكها
عالم
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:38 م

انطلاق ورشة عمل بالجامعة العربية حول دور قطاع العطاء الاجتماعى فى التنمية المستدامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2662287

انطلقت ورشة عمل، اليوم الثلاثاء بجامعة الدول العربية، حول دور قطاع العطاء الاجتماعي في التنمية المستدامة بعنوان "نماذج وآليات الشراكة بين الحكومات وقطاع العطاء الاجتماعي في التنمية المستدامة".

وأكدت الدكتورة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية، أهمية وجود شراكة فاعلة بين قطاع العطاء الاجتماعي والحكومات، باعتبار أن قطاع العطاء الاجتماعي هو أحد الشركاء الرئيسيين في عملية التنمية المستدامة.

وأشارت إلى ضرورة فهم طبيعة قطاع العطاء الاجتماعى، باعتباره قطاعًا يقع بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، فهو قطاع يحقق ربحية، وفِي الوقت ذاته يوجه جزءًا من إيراداته لأغراض اجتماعية.

وقالت العجيزي- في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للورشة- إن هذا التجمع يعقد للمرة الثانية بعد مرور عام على انعقاد ورشة العمل الأولى، والتي حملت عنوان "دور مؤسسات العطاء الاجتماعي في التنمية المستدامة"، والتي قامت خلالها العديد من المنظمات وممثلي قطاع العطاء الاجتماعي باستعراض جهودها في مجالات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الورشة السابقة ساعدت في ترسيخ فهم دور قطاع العطاء الاجتماعي في التنمية المستدامة والفرص التي يمكن الاستفادة منها لإقامة شراكات قوية وفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضًا العوائق التي تحول دون قيام هذه الشراكة مع الحكومات.

وقالت العجيزى: "لقد قمنا بإجراء استبيان عقب الورشة للوقوف على أهمية الشراكات بين الحكومات وقطاع العطاء الاجتماعى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هنا جاء التفكير في أهمية فهم العوامل المساعدة لتحقيق هذه الشراكة، وتحديد أوجه التعاون المشتركة والآليات اللازمة لتفعيلها".

وأشارت إلى أن التجارب الدولية أظهرت أن بناء الثقة من خلال الحوار وتفهم دور الآخر وتبادل المعلومات والبيانات تسهم في دعم اتخاذ القرار وتحقيق مناخ مؤسسى وإطار تشريعى محفز لقطاع العطاء الاجتماعي.

وقالت إن أوجه التعاون المشترك بين الجانبين قد تتعدد ما بين بناء القدرات الحكومية والمشروعات اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن اجتماع اليوم سيشكل فرصة مهمة لاستعراض بعض الدروس المستفادة حول التعاون المشترك بين الحكومات وقطاع العطاء الاجتماعي في الدول العربية التي يجب تناولها للتعرف بعمق على المبادئ والآليات والأساليب التي تعظم من فرص التعاون المشترك.

وقالت العجيزي إنه من خلال هذه المناقشات والحوار سنقوم بإعداد مسودة إطار استرشادي للمبادئ الأساسية للتعاون بين الحكومات وقطاع العطاء الاجتماعي في الدول العربية تكون بمثابة وثيقة مرجعية لتحقيق وترسيخ التعاون بين الحكومات ومؤسسات العطاء الاجتماعي والتي بدورها ستسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بوطننا العربي.

وفِي نهاية كلمتها، وجهت الدعوة للحضور بالورشة للمشاركة في فعاليات الأسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر 2019 بالقاهرة، والذي يهدف لإطلاق وثيقة الإطار الاسترشادى المشار إليها.

من جانبها، أكدت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة مصر في الورشة، أهمية تنسيق العمل بين الجانب الحكومي وقطاع العطاء الاجتماعي.

وقالت بركات -خلال مداخلة لها في الورشة- إن قطاع العطاء الاجتماعي ليس كيانًا جديدًا، لكن لم يكن مسماه قطاع العطاء الاجتماعى، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت ترخص لنوعين من منظمات المجتمع المدني نوع خيري فقط ونوع لديه جانب استثماري، وهو الآن الذي يمكن أن يشار إليه بقطاع العطاء الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المجتمع المدني يدخل في طياته الجمعيات الأهلية وقطاع العطاء الاجتماعى، مؤكدة أهمية ربط القطاعين معًا.

ونوهت بأن القطاع الخاص أصبح لديه الاستعداد للعمل بطريقة منظمة أكثر فى مجال العطاء الاجتماعي، كما أن هناك تشجيعًا حكوميًا لهذا القطاع.

وقالت إن هناك إشادة من الوفود العربية المشاركة في الورشة بالنموذج المصرى في تحقيق الشراكة بين الحكومة وقطاع العطاء الاجتماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

منذ 3 أيام

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ 3 أيام

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

منذ اسبوع

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ أقل من شهر

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ أقل من شهر

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

الآن

مكافحة المخدرات: 3 مليارات و400 مليون جنيه حصيلة غسل الأموال خلال عام

أجيرى يعلن قائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا

ارتفاع جماعى للبورصة فى مستهل التعاملات

"الوزراء" يعدل لائحة قانون سوق المال المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار العقاري

ads
الأكثر قراءة

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

أجيرى يعلن قائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا

تفاصيل سقوط طالب من الدور العلوى فى البحيرة: "اختل توازنه"

ألبومات الصور

رئيس الوزراء في جولة تفقدية جديدة لإستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا

مؤتمر اتصالات بحضور صامويل إيتو وميدو

افتتاح بنالي القاهرة بعد توقف 8 سنوات

طلاب الثانوية العامة ينتهون من امتحانى الاقتصاد والإحصاء

رياضة

فوز منتخب إنجلترا ببرونزية دوري أمم أوروبا الأبرز رياضيا في الصحف الإنجليزية

مدير منتخب مصر يكشف عن الزي الرسمي في الدور الأول لأمم أفريقيا

نجم المصرى البورسعيدى يتلقى عرضين من كبار الدورى الإماراتى

نجم الساعة

الريال قادم.. ماذا ينتظر الساحر البلجيكى هازارد بعد انضمامه إلى «قلعة البرنابيو»؟

الأكثر قراءة

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

أجيرى يعلن قائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا

تفاصيل سقوط طالب من الدور العلوى فى البحيرة: "اختل توازنه"

الرئيس نيوز

استفتاء: لا تقولي ميسي ولا رونالدو.. صلاح أفضل لاعب في العالم

حزمة حوافز جديدة للمستثمرين بعد تخطي استثمارات الأجانب 13 مليار دولار

"المالية" تبدأ تلقي عطاءات إنشاء أول ميناء جاف في مصر

12 مسؤولاً جزائرياً من نظام بوتفليقة أمام قاضي المحكمة العليا

مستقبل وطن: مستعدون لخوض المحليات فور صدور القانون

كشكول

للأمهات.. كيف تحصلي على شعر ناعم لطفلك؟

فتح باب التحويلات بمدارس النيل المصرية الدولية

طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولي

تصاميم مبتكرة بمعرض طلاب الهندسة المعمارية بالألمانية بالقاهرة

عميد "دراسات إسلامية" القليوبية: نعمل على توفير أجواء هادئة للطالبات

الأمصار

كاتدرائية نوتردام تحتفل السبت بأول قدّاس بعد الحريق

ممثل وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى مطار القاهرة

380 مليون دولار خسائر فيضانات الأمطار في 9 مدن بالصين

مواصلة إرسال المساعدات لمدينة غات عبر مطار معيتيقة الدولي في ليبيا

المحكمة العسكرية الجزائرية تقضى بإعدام 3 ضباط بتهمة إفشاء أسرار الدولة

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

بطريقته الخاصة.. "واتس آب" يبدأ حماية الصور الشخصية

صراف آلي "مجنون" يقذف النقود على الطريق

في قصة مثيرة.. عاشقان يلتقيان بعد 75 عامًا على الفراق

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الفطر علاج سحرى للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎