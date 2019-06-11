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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:36 م

طلاب الثانوية "المكفوفين" يمتحنون اللغة الأجنبية الأولى

طلاب الثانوية المكفوفين
نورهان عبدالرحمن
dostor.org/2662282

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 20182019 في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالي عدد 192 طالبا وطالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

يذكر أن يوم الأربعاء الموافق 1262019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفًا و782 طالبا وطالبة، مقسمين كالتالي إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفًا و383 طالبا وطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبا وطالبة، واللغة الألمانية 19 طالبا وطالبة.

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