فتح: مصر تبذل جهودًا مكثفة لتحقيق المصالحة الفلسطينية

قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن القاهرة لم توجه دعوات للفصائل الفلسطينية، حتى الآن، من أجل عقد مباحثات بشأن ملف المصالحة، ولم تحدد أى مواعيد لها، موضحًا أن مصر تبذل جهودًا مكثفة، لاستئناف اللقاءات المصالحة الفلسطينية.



وأضاف، في تصريحات لصحيفة "القدس العربى" اللندنية، أنه يجب ألا تكون عملية العودة لبحث المصالحة روتينية مثلما في السابق، لأنها ستشكل إحباطًا للرأي العام الفلسطيني، موضحًا أن نجاح المباحثات يتطلب الالتزام بكل الاتفاقيات الموقعة سابقة، أهمها اتفاق أكتوبر 2017.



وأكدت "القدس العربي" أن مسئولين مصريين أجروا اتصالات مع عدد من مسئولي الفصائل الفلسطينية، خاصةً حركتي فتح وحماس، للتوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، شملت تبادل أفكار ووجهات نظر الفصائل حول طرق تطبيقها.