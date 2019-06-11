انتهاء التحقيقات فى "حادث قطار محطة مصر"

أرسلت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف حاتم فاضل، المحامي العام، ملف التحقيقات في "حادث قطار محطة مصر" للنائب العام، عقب الانتهاء من التحقيق مع 11 متهمًا في القضية وتسلم التقارير النهائية.



وكشفت التحقيقات أنه بنشوب مشاجرة بين سائق الجرار المتسبب في الحادث "علاء. ف" وزميل له، عقب احتكاك قطاره بالجرار، وبمعاتبته فوجئ بتحرك الجرار بسرعة شديدة ولم يستطع أحد السيطرة عليه، وأن الجرار سبب الحادث مهمته سحب القطارات عقب نهاية رحلتها ووصولها إلى محطة مصر، لصيانة القطار وإعادته إلى وحدته.



ووجهت نيابة شمال القاهرة الكلية، للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير الذي تسبب في وفاة 22 مواطنًا وإصابة 41 آخرين.



وكانت النيابة العامة، قد أصدرت بيانًا بشأن الحادث تضمن أنه استكمالًا للتحقيقات التي تجريها النيابة في حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس، تبين من التحقيقات أن الجرار رقم ۲۳۱۰ مرتكب الحادث أثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة.



وتابع البيان: "ترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك، مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 22 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها".