جاويد: سأختار "بريكست" دون اتفاق عن البقاء إذا أصبحت رئيسا للوزراء

قال ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني والمرشح لزعامة حزب المحافظين وتولي رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، إنه إذا كان يتعين عليه الاختيار بين الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أو البقاء فيه فسوف يختار خروجا بدون اتفاق.



يأتي هذا التصريح بعد يوم من بدء السباق الرسمي على زعامة حزب المحافظين وبالتالي اختيار خليفة لزعيمة الحزب المستقيلة تيريزا ماي.



وبدأ عدد من المرشحين لخلافة ماي حملاتهم الانتخابية أمس الاثنين، حيث تعهدوا بحل أزمة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.



وأعلنت ماي استقالتها من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة، بعدما فشلت ثلاث مرات في الحصول على دعم البرلمان لاتفاقها للخروج من الاتحاد الذي كان من المفترض أن يفصل البلاد

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