الداخلية للبرلمان: نولي اهتمامًا كبيرًا في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

قالت العميد منار مختار، بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسهم ضعاف السمع والكلام.



وأوضحت خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب علاء عابد، أنه على الرغم من عدم التميز لأنه مخالفة دستورية سواء في الاحتجاز أو السجون، إلا أن الوزارة تراعي دائما الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضافت أنه في السجون يتم وضع تلك الفئات في الدور الأرضي مع توفير كافة الخدمات لهم سواء كراسي متحركة أو مترجمين للغة الإشارة أو غير ذلك، بحيث يكون المسجون في تلك الفئة يعامل معاملة متميزة للاندماج مع الجميع.



وتابعت أنه في حالات الاحتجاز فإنه يراعى دائما وضع تلك الفئات في أماكن بعيدة كل البعد عن المحتجزين الطبيعيين حتى لا يتعرض أي منهم للسخرية أو التريقة من أي محتجز آخر وحتى يتم صيانة كرامتهم ولعدم انتهاكهم نفسيا أو جسديا مع توفير كل الأمور المتاحة لهم للتواصل مع الجميع من خلال مترجمين معتمدين.



وجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب إحاطة مقدم من النائبة مي محمود حول معاملة تلك الفئات وحقوقهم.



ومن جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، إن من حقوق تلك الفئة هي العمل والتشغيل.



وطالب "عابد" من أمانة اللجنة سرعة التواصل مع وزير القوى العاملة لتحديد موعد لمناقشة ملف التشغيل الخاص بتلك الفئة طبقا للقانون وتطبيق نص الـ5% كما جاء بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة أو قانون الخدمة المدنية.



وشدد على ضرورة تعاون وزارة القوى العاملة مع اللجنة، وقال: اللجنة دعت الوزير من قبل ولم تتلقى أي رد وهذا أمر غير مقبول.



ومن جهته، قال اللواء محمد درويش، مستشار وزيرة التضامن، إنه ينبغي عقد بروتوكول بين كافة الجهات الحكومية والجهة الرسمية التي بها مترجمين لتلك الفئات من أجل العمل على استدعاء المترجمين في أي أزمة ممكنة ولسرعة العمل على حل كافة المشاكل لتلك الفئة.