إحالة عامل للجنايات قتل مسنة ليسرقها بالساحل

أمرت نيابة الساحل برئاسة محمود حمدى، إحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل ربة منزل عقب تسلله للشقة فى محاولة لسرقتها، إلا أنها فور اكتشافها أمره تخلص منها.



وكشفت تحقيقات أحمد رضا وكيل أول نيابة الساحل، أن المتهم 30 سنة عامل سرق المجنى عليها 62 ربة منزل وعندما حاولت مقاومته والاستغاثة بالمواطنين تعدى عليها بالضرب باستخدام "حجر" على رأسها فأودى بحياتها.



والبداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الساحل أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع الترعة الغربى، من ضبط المتهم أثناء قيامه بدفع كرسى متحرك (خاص بالمعاقين) محمل بجثة المجنى عليها وبالكشف عليها تبين أنها مقتولة ومصابة بكدمات بالوجه وسحجات بالرقبة وجرح قطعى بالرأس.



وبمواجهته اعترف بالاعتداء عليها باستخدام "حجر" إثر مشادة بينهما مما أدى إلى وفاتها واستولى على قرطها الذهبى ومبلغ مالى وهاتفها المحمول وأنه كان فى طريقه للتخلص من جثتها.



بإرشاده، تمكنت القوات من العثور على المسروقات والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.