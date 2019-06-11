محافظ المنيا يتفقد مدخل "كوبري الأخصاص" لإعادة تخطيطه

تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مدخل كوبري الشهيد الرائد أحمد عبده إسماعيل، «كوبري مزلقان الأخصاص»، بمدينة المنيا، حيث رافق المحافظ محمد سيد رئيس مدينة المنيا والدكتور رأفت منصور وكيل كلية الفنون الجميلة وناقش المحافظ سبل إعادة تخطيط تلك المنطقة من خلال إنشاء ميدان ما بين مدخل الكوبري ومسجد صلاح الدين وشارع عدنان المالكي، لتنظيم وتيسير الحركة المرورية، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري على مدخل المدينة الشمالي.



واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول المقترحات المقدمة بشأن إنشاء الميدان، وكلف رئيس المدينة برفع المساحة الخاصة بالمنطقة، كما كلف الدكتور رأفت منصور بعمل تصميم للميدان، وعرضه على لجنة التجميل في اجتماع اللجنة.



وكان المحافظ قد كلف لجنة التجميل بالمحافظة بتطوير كورنيش المنيا وكافة الميادين بالمحافظة، وتجميل الميادين والحدائق العامة، وحل مشاكل الاختناقات المرورية والحد من الازدحام المروري وتنظيم المرور، وإعادة هيكلة الشوارع ودراسة التوسعات المتاحة في الشوارع والميادين.