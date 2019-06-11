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اقتصاد
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:25 م

تدشين حملة شعبية فى ألمانيا لتشجيع السياحة لمصر

تدشين حملة شعبية
هويدا سعيد
dostor.org/2662249

دشنت المنظمة المصرية الألمانية، حملة شعبية، تستهدف الوصول إلى 5 ملايين ألماني للترويج للسياحة فى مصر.

وقال ماجد سعد، مدير المنظمة بألمانيا، فى بيان له، إن اختيار وقت الحملة بالتنسيق مع رودولف تيليج من قيادات المنظمة، من أجل تشجيع المواطنين لقضاء إجازات الصيف هذا العام بالمنتجعات السياحية المصرية والاستمتاع بشمس مصر الصافية.

وأوضح أن الحملة تستهدف الوصول إلى 5 ملايين مواطن داخل ألمانيا وأوروبا منهم 2 مليون داخل الشارع الألماني والوصول إلى 3 ملايين إلكترونيًا من خلال مواقع التوصل الاجتماعى.

وأشار إلى أن المنظمة تناشد المصريين داخل ألمانيا وأوروبا بالتعاون معنا في هذه الحملة من أجل زيادة عدد الوفود السياحية، والتي سيكون من شأنها زيادة معدل الدخل للعاملين في قطاع السياحة بمصر.

ولفت إلى أن تنفيذ الحملة يتم عن طريق عدة آليات منها دعوة جيرانك وأصدقائك وزملائك في العمل وكل معارفك لقضاء إجازة الصيف هذا العام داخل المنتجعات السياحية المصرية، بجانب زيارة إلى الأهرامات وخان الخليلي والمتحف المصري ومحور روض الفرج للتعرف على ما وصلت إليه مصر من تقدم في هذا المجال.

وقال إن الآلية الثانية هى تجميع ونشر كل فيديوهات وصور الأماكن السياحية والتاريخية عن مصر من أجل التشويق للزيارة، ولدينا رصيد هائل من هذه الفيديوهات، أما الآلية الثالثة هى إرسال أفضل العروض السياحية إلى كل المجتمع المحيط وأصدقاء العمل والمعارف من خلال الرسائل الإلكترونية وذلك لتسهيل مهمه البحث لهم.

وأضاف أن الآلية الرابعة أن تكون هداياك هذا العام لأصدقائك وزملائك ومدرسين أبنائك وكل معارفك من السوفنير المصري مثل ورق البردي والأطباق والميداليات الفرعونية.

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