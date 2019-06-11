القبض على ألطاف حسين مؤسس الحركة القومية المتحدة الباكستانية في لندن

ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أن شرطة لندن ألقت القبض على ألطاف حسين مؤسس الحركة القومية المتحدة الباكستانية في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وأفادت قناة جيو الباكستانية أنه تم إلقاء القبض على ألطاف حسين صباح اليوم في مداهمة شارك فيها 15 رجل شرطة لمنزل ألطاف شمال لندن.



وجرى إلقاء القبض على ألطاف لصلته بخطاب كراهية عام 2016، حيث حث أتباعهعلى تنفيذ القانون بأيديهم.



وأكدت مصادر داخل الحركة القومية القبض على ألطاف.



وكانت شرطة لندن قد قالت في بيان إنها ألقت القبض على شخص له صله بالحركة القومية للاشتباه في تعمده التحريض أو المساعدة على ارتكاب أعمال تخالف المادة 44 من قانون مكافحة الجرائم.