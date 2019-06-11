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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:23 م

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

الدكتور نجيب العوج،
الدكتور نجيب العوج،
وكالات
dostor.org/2662242

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، مع وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي، سبل تعزيز التعاون الثنائى المشترك بين البلدين في مجال بناء القدرات والدعم المؤسسي وتسهيل استقدام العمالة الماهرة.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث اتفق الجانبان على تقديم الحكومة اليمنية رؤية بجميع جوانب التعاون المشترك فى مجال بناء القدرات وتسهيل استقدام العمالة اليمنية وتوقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بموجب تلك الرؤية.

وأكد وزير التخطيط اليمني- حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية- عمق العلاقات التاريخية والسياسية والاجتماعية بين البلدين الشقيقين والحرص على تطويرها، خصوصًا فيما يتعلق بالاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة والحديثة في دعم مجالات التدريب والتأهيل للقوى العاملة في القطاع العام، والتنسيق المشترك في تسهيل استقدام العمالة اليمنية الماهرة وسبل دعم مشروع الرقم الوطني الموحد.

من جهته، أكد وزير الموارد البشرية الإماراتي التوجه العام لبلاده في تقويم كل الخدمات والتسهيلات لأشقائهم في اليمن في جميع المجالات، خصوصا بناء القدرات والدعم المؤسسى، مشيرًا إلى الدور البارز الذي تقدمه القوى العاملة اليمنية في نهضة الإمارات.

يُذكر أن اللقاء يأتى ضمن برنامج زيارة رئيس الوزراء اليمني عبد ربه منصور هادي والوفد المرافق له للإمارات.

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