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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:19 م

بطريقته الخاصة.. "واتس آب" يبدأ حماية الصور الشخصية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2662232

قرر تطبيق واتس آب إضافة تعديل جديد على تطبيقه الشهير، سيمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية "لأصدقائهم" من دون علمهم، كما هو متاح الآن.

وسمح واتس آب للمستخدمين بحفظ الصور الشخصية للأشخاص الذين يشاركونهم المحادثات طوال الفترة السابقة، وذلك بالنقر على الصورة الشخصية ثم حفظها على الهاتف.

ووفقًا لموقع "وابيتا إنفو"، أزالت الشركة تلك الخاصية في تحديثها الجديد، فلن يستطيع المستخدم حفظ صور الأصدقاء بالسهولة المعهودة.

ولكن واقعيًا، سيكون باستطاعة كل من يريد حفظ الصور الشخصية للأصدقاء فعل ذلك باستخدام خاصية التقاط صورة للشاشة، التي تتوفر في جميع الهواتف الذكية.

ولم تعلن واتس آب عن السبب الرئيسي وراء منع المستخدمين من حفظ صور أصدقائهم، ولكنه من المتوقع أن تكون الخطوة في اتجاه حماية خصوصية المستخدم.

وبدأ واتس آب بخطوة إزالة خاصية حفظ الصور الشخصية على نظام تشغيل أندرويد، وسيشمل التحديث الجديد إزالتها كذلك من نظام أبل أيضًا.

وتأتي خطوة واتس آب بعد أسابيع من حادثة التسلل الإلكتروني التي استهدفت تطبيق التراسل الفوري.

وكان "واتس آب" قد حث المستخدمين، على تحديث التطبيق بتنزيل أحدث نسخة منه في مايو، بعد بلاغ أفاد بأن المستخدمين يمكن أن يتعرضوا لبرنامج تجسس خبيث على هواتفهم، دون علمهم.

ومكنت الثغرة المهاجمين من وضع برنامج تجسس خبيث على الهواتف، عن طريق الاتصال بالأشخاص المستهدفين باستخدام خاصية الاتصال على "واتس آب".

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