جدل بـ"خطة البرلمان" حول تأثير الضريبة على تداول البورصة

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، جدلًا حول تأثير الضريبة على تداول البورصة وانعكاس ذلك على الحصيلة الضريبية.



وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.



وأشار ياسر عمر، وكيل اللجنة، إلى ضرورة مراعاة تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وانعكاسات ذلك على الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك، قائلا: البورصة لن تنتعش طالما سعر الفائدة على الإيداع في البنوك مرتفع.



وبرر وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ذلك قائلا: "لأنه من الطبيعي أن يذهب المستثمر للفائدة المرتفعة قليلة المخاطر".



وأشار عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة في البرلمان، إلى أن عمليات التداول في البورصة تحدث بشكل أشبه بتناقل التجارب، قائلا: حيث يقلد المتعاملون بعضهم البعض لذلك علينا إيجاد حلول لتنشيط رأس الهرم لتنشيط سوق الأوراق المالية.



وطالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة، بحذف كلمة النائب أحمد طنطاوي "عك اقتصادي"، من مضبطة الاجتماع، قائلا: غير لائقة.



وجاء ذلك بعد أن انتقد أحمد طنطاوي خفض ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، واصفا إياها بأنها "عك اقتصادي"، مؤكدًا أنها الأقل بالمقارنة مع الدول المجاورة.