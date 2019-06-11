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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:14 ص

ضبط أدمن صفحة تنشر امتحانات الثانوية.. ومتهمين ببيع سماعات للغش

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2662033

نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاث قضايا ترويج لبيع سماعات تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة على مواقع الإنترنت، واستخدام بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي لنشر أجوبة وأسئلة الامتحانات.

ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية؛ لإدارته المجموعة المسماة "ممكن الامتحانات تنزل من هنا" على تطبيق "الواتس أب"، والذى ينشر من خلاله أجوبة أسئلة امتحانات الثانوية العامة "مادة اللغة العربية"، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين إدارته لثلاث مجموعات أخرى تستخدم لذات الغرض، وبفحص منشورات تلك المجموعات تبين أنها تحتوي على صور أسئلة وأجوبة امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة، وبمواجهته اعترف بإدارته تلك المجموعات حيث أن شقيقه طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى ورسب فى العام الماضى، فقام بذلك لمساعدته هذا العام.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشر بعض الأشخاص مشاركات تتضمن الترويج لبيع وعرض سماعات صغيرة الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة على مواقع الإنترنت، واستخدام بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي لنشر أجوبة وأسئلة الامتحانات، حيث توصلت التحريات إلى القائمين على هذه المشاركات والحسابات وعقب إتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبطهم.

تبين أن المتهمين، طالب 21 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، عرض سماعات صغير الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة على أحد مواقع الإنترنت، وعثر بحوزته على هاتف محمول، تبين بعد فحصه وجود دلائل تشير إلى ارتكابه الواقعة.

كما تم ضبط طالب 24 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية؛ عرض سماعات صغيرة الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة على أحد مواقع الإنترنت، وعثر بحوزته على هاتف محمول وعلبتين فارغتين للسماعات المشار إليه، وبمواجهته اعترف ببيعه عددًا كبيرًا من تلك السماعات خلال الأسبوعين الماضيين، وتحصله على تلك المضبوطات من محل بمنطقة سكنه "جار ضبط مالك المحل".

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