البرلمان يناقش مقترحات ترويج المواقع الأثرية خلال أمم أفريقيا

ناقشت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، وزير الآثار، فى مقترحات ترويج المواقع الأثرية والسياحية خلال فترة كأس الأمم الأفريقية، وذلك خلال مشاركتها فى اجتماع لجنة الشئون الأفريقية المنعقد بالبرلمان، مؤكدة أن البطولة فرصة كبيرة أمام مؤسسات الدولة لتقديم مصر بشكل مختلف، بالتزامن مع رئاسة الاتحاد الأفريقي.



واقترحت النائبة، استغلال نافورة قصر النيل بوضع مسلة أو تمثال أثرى بشكل حضاري كتمثال الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن مصر لديها من الآثار ما هو غير موجود في أي مكان في العالم، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الرقابة على اللوحات الإرشادية للطرق المؤدية للمواقع الأثرية المختلفة، والتأكد من وجودها بالشكل المنضبط.



وأكدت ضرورة أن تكون الهدايا التذكارية المعروضة أمام مشجعى كأس الأمم، مُعبرة عن الهوية المصرية ومصنوعة بأيادى مصرية، بقولها: ما يصحش السائح يجي مصر يشترى هدية تذكارية من بلدنا مصنوعة في الصين، ويأتي اهتمام النائبة بهذا الملف على خلفية عدد من الاجتماعات الذى عقدتها لجنة السياحة إبان رئاستها لها لمناقشة هذا الملف بحضور كل الجهات المختصة.



وبدوره، وجه وزير الآثار شكرًا خاصًا للنائبة، بقوله: "أشكر النائبة سحر طلعت أمام جميع النواب لمساهماتها الفعالة معنا، فالنائبة هي من نظمت حفل عيد ميلاد المتحف المصرى الـ115، ووجهت الدعوة لنحو 200 ضيف أجنبى للحضور"، وأبدى الوزير تأييده لكافة مقترحاتها، ووعدها بتقديم خطة طموحة في ضوء تلك المقترحات.