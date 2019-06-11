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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:59 ص

العراق ينفي وجود صفقة مع باريس بخصوص الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام

الإعدام
الإعدام
وكالات
dostor.org/2662009

نفى القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، وجود صفقة بين الحكومتين العراقية والفرنسية بخصوص تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حاملي الجنسية الفرنسية المدانين بقضايا الانتماء إلى تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

وقال القاضي عبدالستار البيرقدار، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي: "لا توجد صفقة بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية بخصوص تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حاملي الجنسية الفرنسية".

وأضاف أن "العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى، حسب ظروف كل جريمة، وليس بصفقات بين الحكومات".

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