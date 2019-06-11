في يومها الثالث.. انطلاق امتحانات ثالثة ثانوي "تمريض" بمطروح

انطلقت منذ قليل امتحانات الصف الثالث الثانوي الفني للتمريض في مادتي لغة إنجليزية "ورقة أولى" والذي يستمر لمدة ساعتين، ومصطلحات طبية "ورقة ثانية" لمدة ساعة.



وأكد الدكتور محسن طه وكيل صحة مطروح، أنه يتم المرور بشكل يومي على اللجان الامتحانية وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي أعمال شغب داخل اللجان.



يذكر أن مديرية الصحة بمحافظة مطروح وقد أعلنت أن 153 طالب يؤدون امتحانات النقل للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بـ102 بمدينة مطروح، 50 بمدينة الحمام.