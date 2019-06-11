البرتغالي فونسيكا مدربًا لروما

أعلن نادي العاصمة الإيطالية، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، تعيين باولو فونسيكا مدربا للنادي.



وكان روما الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، عاش موسما مخيبا واستغنى عن خدمات مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو في مارس الماضي وعين بدلا منه بصورة مؤقتة كلاوديو رانييري.



وبعد أن حاول التعاقد مع أنطونيو كونتي الذي انتقل للاشراف على انترميلان، ومع جيان بييرو غاسبيرني الذي جدد عقده مع أتالانتا المتأهل الى دوري أبطال أوروبا، لجأ روما إلى فونسيكا الذي اشرف على تدريب شاختار دانييتسك الأوكراني في المواسم الثلاثة الأخيرة ونجح في قيادته إلى الثنائية المحلية في كل موسم.



وسيخوض روما الدور التمهيدي الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وقد يستغني عن بعض لاعبيه الأساسيين لأسباب اقتصادية أمثال المهاجم البوسني إدين دزيكو، المدافع اليوناني كوستانتينوس مانولاس والظهير الأيسر الصربي الكسندر كولاروف.