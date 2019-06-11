الرئيس الكورى الجنوبى يبحث مع رئيس وزراء فنلندا سبل توزيع التجارة

بحث الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" مع رئيس وزراء فنلندا "أنتي رينه"، في العاصمة الفنلندية هلسينكي، سبل توسيع التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والصحة وغيرها، فضلًا عن الشركات الناشئة والتقنيات العلمية لمواجهة الثورة الصناعية الرابعة، وتبادل خبرات دول أوروبا الشمالية في معالجة تلوث الهواء.



وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن مون قدم التهنئة إلى رينه، لتنصيبه رئيسا للوزراء مؤخرا، مشيدا بمواصلة تطوير علاقات التعاون الودية بين كوريا الجنوبية وفنلندا في المجالات المختلفة بما فيها السياسة والاقتصاد والثقافة.



كما أعرب مون عن أمله في إيجاد سبل للتعاون بين البلدين في تحسين نوعية الهواء ومواجهة الغبار الناعم.



من جانبه، أشاد رينه بجهود الرئيس الكوري الجنوبي وحكومته لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أن الحكومة الفنلندية تدعم مبادرة السلام في شبه الجزيرة الكورية.