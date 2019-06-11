موعد مباريات اليوم الثلاثاء 11-6-2019: ألمانيا واستونيا وفرنسا واندورا

يقدم الدستور الرياضي أهم مباريات اليوم الثلاثاء 11-6-2019 في مختلف المسابقات العالمية والعربية بتوقيت مكة المكرمة، وأهمها بطولة الامم الاوروبية التي تخوضها المنتخبات اليوم



بداية مع تصفيات بطولة الأمم الأوروبية " يورو 2020 " حيث تلعب ألمانيا مع استونيا وتواجه روسيا نظيرتها قبرص في حين تلتقي بلجيكا مع اسكتلندا، كما تلعب إيطاليا مع البوسنة والهرسك بينما تحل فرنسا ضيفة ثقيلة على أندروا على أن تلتقي تركيا خارج قواعدها مع أيسلندا وتقام كل المباريات في التاسعة إلا ربع.



وفي سياق ودي تلعب الجزائر مع بوروندي في تمام السابعة على أن تلعب كرواتيا مع تونس في التاسعة إلا ربع.



وفي نصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما تلعب أوكرانيا مع إيطاليا في الخامسة والنصف على أن تواجه الإكوادور كوريا الجنوبية في الثامنة والنصف.