إنقاذ نحو 100 مهاجر قبالة ساحل مالطا اليوم

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة تتألف من 97 مهاجرا وصلت مالطا صباح اليوم، وذلك عقب إنقاذهم من قارب في البحر المتوسط.



وذكر تليفزيون مالطا أن المجموعة تضم طفلين وسيدة حاملا، جرى نقلها للمستشفى، وقد وصل المهاجرون مالطا الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (45:4 بتوقيت جرينتش).



يذكر أنه جرى نقل المئات من المهاجرين لمالطا على مدار الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الهاربين من ليبيا.



وقد طالبت مالطا أكثر من مرة دول الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة لها، وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن خطورة موت المهاجرين في البحر المتوسط وصلت لمستوى غير مسبوق بسبب الافتقار لسفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة، والصراع في ليبيا الذي يدفع المواطنين للهروب بمعدل مقلق.