إصابة طالبتين بإغماء خلال امتحانات الثانوية الأزهرية بالغردقة

سادت حالة من الهدوء بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بمحافظة البحر الأحمر، خلال اليوم الثلاثاء، دون رصد شكاوى من الطلاب، وشهدت أغلب اللجان حالة من الاستقرار.



وشهدت الامتحانات وجود حالتين إغماء بمعهد فتيات الغردقة الأزهري لطالبتين، وهما"زهراء.ج.ه"، و"روان.م.ح"، وتم إسعاف الحالتين بالمدرسة، وتبين أن الإغماء نتج عن ضيق التنفس وهبوط حاد وسرعة لضربات نبض القلب، وتم تحرير محضر بالواقعتين.



يذكر أنه تستمر إمتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبى، و51887 طالبًا في القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.