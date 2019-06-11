مجلس الأمن يجدد قراره بحظر توريد السلاح إلى ليبيا

جدد مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، قراره الخاص بتمديد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.



كما صوت المجلس خلال الجلسة التي عقدها أمس الاثنين بمقره بنيويورك لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا بالموافقة على تمديد تفويض الدول الأعضاء لتفتيش السفن التي تتنتهك قرار حظر توريد السلاح في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، وفق قرار المجلس رقم (2420).



وأكد أعضاء المجلس في كلماتهم خلال الجلسة على ضروة استمرار حظر دخول السلاح إلى ليبيا ؛ قائلين إن توريد السلاح يؤخر الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، داعين جميع الأطراف للبدء في حل سياسي لأنه الوحيد الذي يضمن عودة الاستقرار إلى ليبيا، وفق قولهم.