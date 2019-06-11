عيون إنجليزية على راكيتيتش لضمه في الانتقالات الصيفية الجارية

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن أحد نجوم برشلونة دخل قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد، استفسر منذ أيام من برشلونة عن إمكانية التعاقد مع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش.



وأشارت الصحيفة إلى أن اليونايتد يسعى لإعادة بناء صفوفه، عن طريق التعاقد مع 4 أو 5 سوبر في الصيف الحالي، ويعد راكيتيتش من أبرز هذه الأسماء.



وأوضحت أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، يتمسك باللاعب ولكن إدارة النادي ستوافق على رحيله، إذا حصلت على عرض جيد هذا الصيف، لا سيما بعد التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.



أما اللاعب الكرواتي فيتمنى الاستمرار مع النادي الكتالوني، والأمر الوحيد الذي يجعله يعيد التفكير في مستقبله هو الحصول على راتب أكبر.



يذكر أن راكيتيتش طلب من إدارة برشلونة في الموسم الحالي تحسين عقده، ولكن النادي تجاهل طلب النجم الكرواتي.