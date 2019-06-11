محافظ أسوان يوجه قطاع الكهرباء بالحد من ظاهرة قطع التيار

اشتكى عدد من أهالى الموجودين ببعض قرى مركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، من انقطاع التيار الكهربى فى بيوتهم، والتى من أبرزها توشكى، وتوماس وعافية، وأبو سمبل.



وعقب تلقى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان شكاوى من أهالى ومواطنى بعض القرى بمركز نصر النوبة، وجه رئيس قطاع كهرباء أسوان المهندس أحمد زكى بسرعة التدخل لحل المشكلة، وإعادة انتظام التيار الكهربائى داخل هذه القرى، حيث أنه تم إصلاح هذا العطل مع عمل الصيانة اللازمة والإحلال والتجديد للخطوط والمحولات الكهربائية وضمان حمايتها وتأمينها بالشكل المطلوب من أجل توفير التيار الكهربى للمنازل والبيوت وجميع محطات وطلمبات الرى بترعة النقرة، والتى تعتبر الشريان الأساسي لكافة الزراعات والمشروعات الزراعية بالمنطقة.



وعرض رئيس قطاع كهرباء أسوان، الموقف على المحافظ فى تقرير مفصل، يشمل تكرار سرقة الموصلات والخطوط وقطع أبراج الجهد المتوسط الهوائية للمغذيات العامة بعدد من قرى نصر النوبة، وهو الذى يتطلب تدخل مديرية أمن أسوان للحد من هذه الظاهرة.



وأعطى اللواء أحمد إبراهيم توجيهاته، لمدير أمن أسوان اللواء نائل رشاد بسرعة إتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من خلال تتبع الخارجين عن القانون، والذين يقومون بهذه السرقات مع تكثيف الدوريات الأمنية فى هذه المنطقة، لمنع قطع التيار الكهربائى وبالتالى تخفيف المعاناة عن أهالى القرى المتضررة، وخاصة قرى توشكى غرب وتوشكى شرق وأبوسمبل وتوماس وعافية وقسطل، بالإضافة إلى العمل على تأمين مغذيات محطات طلمبات النقرة ومحطة بلانة للصرف الصحى.



وناشد محافظ أسوان، المواطنين بسرعة الإبلاغ عند رصدهم لأى أشخاص مجهولين على المنطقة يقومون بتحركات مريبة للحد من محاولات سرقة الخطوط والمغذيات الكهربائية.