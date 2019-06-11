برلماني: تخفيض سن المعاش فرصة للشباب للالتحاق بالعمل الحكومي

قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن خفض سن المعاش، بناء على مشروع القانون المقدم منه، يتيح الفرصة أمام الشباب ومن هم فوق الثلاثينات بالالتحاق بالأعمال بالجهاز الإداري وتثبيت جملة الموظفين الموجودين بدون عقود، والاستغناء عن كبار السن.



ولفت "عبد الجواد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الهدف من تقديم مشروع القانون مساعدة الشباب وتمكينهم، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن ذلك وطالب الحكومة بسرعة وضع برامج لتمكين الشباب، وتعليمهم قيادة الموضوعات والقضايا، فالجيل القادم الذي سيبني الوطن لن يكون كبار السن، ولكن الشباب، فما السبيل لذلك وهناك آلاف الموظفين يسيطرون على الجهاز الإداري وتخطوا من العمر أرذله.