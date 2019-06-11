محافظ سوهاج يشهد ورشة المجلس القومي للسكان

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج ضرورة بذل الكثير من الجهد في نشر الوعي بالقضية السكانية بين المواطنين، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية مضيفًا "أننا لا نهدف إلى إنشاء كيانات فقط، ولكن تفعيل تلك الكيانات، لتوفير حياة كريمة للمواطنين".



جاء ذلك خلال حضور محافظ سوهاج لورشة المجلس القومي للسكان لإعداد الخطة السكانية 20202019، وتحقيق مستهدفات الخطة للتنمية الشاملة.



ناقشت الورشة إعداد الخطة السابقة لتفادي معوقاتها، والاستفادة منها في الخطة الحالية، كما تم توزيع الأدوار بين الجهات المعنية "الصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة"، بهدف رفع معدل الحماية للسكان، ونشر الوعي بتنظيم الأسرة.



ووجه المحافظ بضرورة تأدية كل جهة دورها على أكمل وجه، لتحقيق مستهدفات الخطة السكانية، وصولا إلى التنمية الشاملة لتحسين أوضاع السكان، وتحقيق النفع العام للمجتمع، بالإضافة الى توفير كافة سبل الراحة والأمان للمرأة السوهاجية، وتثقيفها من الناحية الصحية، والعمل على الحد من الزيادة السكانية.



حضر الورشة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وكمال أبوضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسمير أحمد أبو رية مدير عام الإدارة العامة للخطط السكانية بالمجلس القومي للسكان، والدكتورة وفاء حمدي مقررة فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، والدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وممثلي الأزهر والكنيسة.